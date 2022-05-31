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FIBA 2023 Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde mücadele eden ve Bolu Dağı'ndaki otelde kamp çalışmalarını sürdüren A Milli Kadın Basketbol Takımının oyuncusu Merve Aydın, gazetecilere, basketbola başlama sürecini anlattı.

Annesinin desteğiyle seçmelere katılarak okulun basketbol takımına girdiğini anlatan Aydın, "Çok küçük yaşta profesyonel oldum ve takım arkadaşlarımdan biri annemle aynı yaştaydı. Hatta onun küçük kızı vardı ve çoğu zaman onunla vakit geçiriyorduk." dedi.

Aydın, ilk defa milli takım maçını Adana'da canlı izleme fırsatı bulduğunu ve bir gün milli formayı giyip çocuklara örnek olmayı hedeflediğini aktararak, "Şimdi o formayı gururla giyiyorum, küçüklere örnek olduğumu düşünüyorum." ifadesini kullandı.

"AVRUPA ŞAMPİYONASI'NDA ÜLKEMİZE MADALYA KAZANDIRACAĞIZ"

"Milli takımda madalya kazanmak, kürsüye çıkmak, olimpiyatlara katılmak istiyorum.'' diye konuşan Merve Aydın, şunları söyledi:

''Milli takım daha önceden başardı. Ancak ben o dönem kadroda değildim. İki defa olimpiyatlara katıldık. Umarım üçüncüsünde ben de takımda olurum. Onun dışında kulüplerde de kupa ve şampiyonluklar yaşamak istiyorum. Her oyuncunun hayali gibi benim de ABD'de WNBA'de oynama hayalim var."

Milli basketbolcu Aydın, Bolu kampının FIBA 2023 Avrupa Şampiyonası için iyi hazırlık süreci olduğuna işaret ederek, "Bu süreci en verimli şekilde geçirip, öncelikle sene içerisindeki eleme maçlarını geçirip daha sonrasında Avrupa Şampiyonası için hazırlık yapıyoruz. Gelecek yıl Avrupa Şampiyonası'nda ülkemize madalya kazandıracağız." şeklinde konuştu.