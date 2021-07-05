Kulüpten yapılan açıklamada, geçen sezon İspanya ekibi Obradoiro'da forma giyen 25 yaşındaki şutör oyun kurucu ile anlaşmaya varıldığı belirtildi.

Kartal Özmızrak, geride kalan sezon Obradoiro'da çıktığı 17 maçta 7,6 sayı ve 2,6 asist ortalamalarıyla oynadı.