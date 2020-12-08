Milli basketbolcu Ebru tekerlekli sandalyeden attığı sayılarla hayata yeniden bağlandı

Lise öğrenimi aldığı sırada yapılan yanlış bir iğneden dolayı engelli kalan Ebru Çam, 5 yıl boyunca evden dışarı çıkmadı.
O dönem Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Kardemir Karabükspor'un yöneticileri, Sakatlar Derneği Karabük Şube Başkanı Muhittin Yılmaz ve arkadaşlarının tavsiyesi ile spora başlayan Ebru, başarı merdivenlerini azmiyle çıktı.
Yoğun çabası sayesinde Kardemir Karabükspor'un vazgeçilmez oyuncuları arasına girmeyi başaran Ebru, 4 defa Tekerlekli Sandalye Basketbol Milli Takımı'na davet edildi.
Karabük Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksek Okulu Antrenörlük Bölümünde eğitim de alan Ebru'nun en büyük hayali yurt dışında bir takımda oynamak.
- "Birçok ülke gördüm"
Hayatını spordan önce ve sonrası diye ikiye ayıran Ebru Çam, AA muhabirine, doğuştan engeli olmadığını, 13 yaşına kadar normal bir hayat sürdürdüğünü, yanlış bir iğne sonucunda engelli kaldığını söyledi.
Engelli kaldıktan sonra ilk 5 yılın çok zor geçtiğini, eve kapandığını anlatan başarılı sporcu, "Spor hayatıma girdikten sonra her şey çok değişti. Hem maddi hem manevi anlamda bana çok şey kattı. Hem Avrupa hem dünya şampiyonalarında birçok ülke gördüm. Eve kapanmaya devam etseydim bunları yaşayamayacaktım. Spor sayesinde eğitim hayatıma devam edebildim." diye konuştu.
- "Spor ile ben yeniden insan içine girebildim"
Engelli kaldıktan sonra boşa giden ilk 5 yılı için çok üzüldüğünü, spora daha erken başlasa daha iyi konumlarda da olabileceğini belirten Ebru, şöyle devam etti:
"Sonradan engelli olmak ve bunu kabul edebilmek çok zor. Ben 13 yaşındaydım, daha ergenlik çağımdı. Hayallerim farklıydı. Her şey Allah'tan, bu başıma geldi. Spor ile ben yeniden insan içine girebildim. Sosyal hayatım oldu, arkadaş çevrem değişti. Ailemin hakkını ödeyemem. Beni spora Sakatlar Derneği Karabük Şube Başkanı Muhittin Yılmaz teşvik etti. 'Erkekler arasında oynayamam.' diyordum. Tabii ki zorlukları var. Uzun yıllar Karabükspor'da tek bayan oyuncuydum. Zorluğu kadar güzelliği de var. Bana çok destek oldular. Bana iyi gelen insanlarla devam ettim hayatıma."
Pes ettiği dönemlerin de olduğunu ancak hep hedefler koyduğunu aktaran Ebru Çam, "Henüz hedeflediğim yerde değilim. Bundan sonraki hedefim daha iyi takımlarda yer almak. Yurt dışında oynamak çok istiyorum." dedi.
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