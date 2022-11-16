Milli basketbolcu ameliyat edildi

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Miami Heat forması giyen milli basketbolcu Ömer Faruk Yurtseven, sol ayak bileğinden ameliyat edildi.

Miami Heat Kulübünden yapılan açıklamada, Ömer Faruk Yurtseven'in Miami'deki bir hastanede sol ayak bileğinden ameliyat edildiği ve iki saat süren operasyonun başarılı geçtiği bildirildi.

NBA'de 2. yılını geçiren 24 yaşındaki basketbolcu, sakatlığı nedeniyle bu sezon henüz forma giyemedi.