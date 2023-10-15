Milli badmintoncular Bengisu ile Nazlıcan, Hollanda'da bronz madalya kazandı
Hollanda Açık Badminton Turnuvası'nda milli sporcular Bengisu Erçetin ile Nazlıcan İnci, çift kadınlar kategorisinde bronz madalya elde etti.
Giriş: 15.10.2023 - 16:18 Güncelleme: 15.10.2023 - 16:18
Türkiye Badminton Federasyonunun açıklamasına göre Bengisu Erçetin-Nazlıcan İnci çifti, 's-Hertogenbosch kentinde düzenlenen organizasyonda, yarı finalde Danimarkalı Julie Finne Ipsen-Mai Surrow ikilisine 2-1 yenildi.
Milliler, bu sonuçla bronz madalyanın sahibi oldu.