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        Haberler Spor Diğer Milli badmintoncular Bengisu ile Nazlıcan, Hollanda'da bronz madalya kazandı - Diğer Haberleri

        Milli badmintoncular Bengisu ile Nazlıcan, Hollanda'da bronz madalya kazandı

        Hollanda Açık Badminton Turnuvası'nda milli sporcular Bengisu Erçetin ile Nazlıcan İnci, çift kadınlar kategorisinde bronz madalya elde etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.10.2023 - 16:18 Güncelleme: 15.10.2023 - 16:18
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        Milli badmintonculardan bronz madalya
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        Türkiye Badminton Federasyonunun açıklamasına göre Bengisu Erçetin-Nazlıcan İnci çifti, 's-Hertogenbosch kentinde düzenlenen organizasyonda, yarı finalde Danimarkalı Julie Finne Ipsen-Mai Surrow ikilisine 2-1 yenildi.

        Milliler, bu sonuçla bronz madalyanın sahibi oldu.

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