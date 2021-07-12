Milli atlet Yasmani Copello, Özel Sporcular Down Atletizm Milli Takımı kampını ziyaret ederek moral verdi

AA

Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Elmas Lig'de erkekler 400 metre engellide ikinci olan Türkiye'nin atletizmde 2020 Tokyo Olimpiyatları'nda beklentisinin yüksek olduğu milli atlet Yasmani Copello, Özel Sporcular Down Atletizm Milli Takım kafilesini antrenmanda ziyaret ederek başarılılar diledi.

Dünya şampiyonu özel milli atlet Dilara Çevik de Yasmani Copello'ya teşekkür ederek, 2020 Tokyo Olimpiyatları'nda başarılar diledi.