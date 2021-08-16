Küba asıllı sporcu, Tokyo Olimpiyatları'nda 400 metre engelli finali koştuğunu anımsatarak, "Oradaki yarışla ilgili hala heyecanlıyım. Dünya atletizm tarihinin en hızlı yarışlarından birinde mücadele etmek beni çok sevindirdi. Orada finalist olarak yarıştım. Tokyo 2020'de madalya alamasam da iyi bir performans sergilediğimi düşünüyorum." dedi.
Yarış sonrası aldığı derecenin kendisini çok mutlu etmediğini aktaran Yasmani Copello, "Yıllarca çok çalışmış, çok emek vermiştim. Bütün çalıştığım anlar gözümün önüne geldi ve orada bir duygu yüklemesi yaşadım. Diğer rakiplerimden çok daha fazla çalıştığımı biliyordum. Orada madalya alamadım diye üzüldüm. Ancak şimdi üzülmeme gerek kalmadığını anladım. Çünkü dünyanın en hızlı yarışlarından biriydi ve bende orada koşuyordum. Bunun için çok gururluyum." ifadelerini kullandı.
"2024 PARİS OLİMPİYATLARI'NA DA KATILMAK İSTİYORUM"
Yasmani Copello, Tokyo 2020'nin katıldığı son olimpiyat olmasını istemediğini, 2024 Paris Olimpiyatları için de çalışacağını kaydetti.
Türkiye'nin atletizmde artık çok iyi bir noktaya geldiğini vurgulayan milli sporcu, "Bugün gerek Tokyo'da elde ettiğim 6'ncılık, gerekse de daha önce kazandığım madalyaları Türkiye'ye borçluyum. Türk halkına ve yöneticilerine teşekkür ediyorum. 34 yaşındayım, performansım da çok iyi. Kendimi iyi ve hazır hissediyorum ama o zamana kadar vücudumu korumam gerek. Türkiye'nin atletizmde en çok final koştuğu olimpiyat Tokyo oldu. Final koşan ya da koşamayan tüm arkadaşlarım ellerinden geleni yaptılar. Onlarla gurur duyuyorum. Sağlığım elverirse 2024 Paris Olimpiyatları'na da katılmak istiyorum."
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