Milli sporcu Tuğba Güvenç, 24 Temmuz-9 Ağustos 2020 tarihleri arasında Tokyo'da yapılması planlanan ancak yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle 2021'e ertelenen olimpiyatlara evinden hazırlanıyor.

Birçok ulusal ve uluslararası organizasyonda ter döken Güvenç'e, Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy da koşu bandı göndererek destek verdi.

Koşu bandının teslim edilmesinin ardından Başkan Arısoy’u telefonla görüntülü arayarak teşekkür eden Güvenç, ”Koşu bandım geldi. Çok teşekkür ederim. Spora ve sporcuya verdiğiniz desteklerden dolayı size çok minnettarım.” dedi.

Güvenç’in başarılı olması için belediye olarak ne gerekiyorsa yapmaya hazır olduklarını dile getiren Başkan Arısoy, “Sokağa çıkma yasağı nedeniyle genç atletimizin antrenmansız kalmasına gönlümüz razı olmazdı. Dolayısıyla biz böyle bir desteğe vesile olduğumuz için çok mutluyuz. Başarılarının devamını bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

Milli sporcu, 2015 yılında Estonya'da düzenlenen 23 Yaş Altı Avrupa Atletizm Şampiyonası'nda, 3 bin metre engelli yarışında altın madalya kazanmış ve 2016 Rio Yaz Olimpiyat Oyunları’nda Türkiye’yi temsil etmişti.