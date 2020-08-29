Milli atlet Salih Korkmaz'dan yeni rekor

Türkiye Atletizm Federasyonu (TAF) yapılan açıklamaya göre, Bursa Atıcılar Pisti'nde 5000 metre açık saha pist rekorunu kırmak için yarışan Salih Korkmaz, rekorunu 13 saniye daha geliştirdi.

Bu branşta açık saha rekorunu 19.43.64'lük derecesiyle geçen yıl Ankara'da elde eden Salih, Bursa'da bu dereceyi 19.30.79'a indirdi.

Salih Korkmaz, 5000 metre pist yürüyüşte salon rekorunu da 19.13.59'luk derecesiyle elinde tutuyor. Yarışta Mustafa Özbek de 20.55.45 ile en iyi derecesini yürüdü.

Kadınlar 5000 metrede piste çıkan Avrupa ikincisi yürüyüşçü Evin Demir ise 22.46.89 ile en iyi derecesini yaptı. 19 yaşındaki Evin bu dereceyle tüm zamanlar listesinde Meryem Bekmez ile Ayşe Tekdal'ın ardından üçüncü sıraya çıktı.