Türkiye Atletizm Federasyonundan yapılan açıklamada, "Doha'daki sezonun ilk Elmas Lig etabında 100 metre ulusal yarışında sahne alan milli atletimiz Kayhan Özer, 10.21'lik derecesiyle üçüncü olarak sezona güzel bir başlangıç yaptı." denildi.

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