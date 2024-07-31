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        Haberler Spor 2024 Paris Olimpiyatları Milli atıcı Rümeysa Pelin Kaya, Paris 2024'te elemeleri geçemedi - 2024 Paris Olimpiyatları Haberleri

        Milli atıcı Rümeysa Pelin Kaya, Paris 2024'te elemeleri geçemedi

        Rümeysa Pelin Kaya, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda atıcılık kadınlar trap elemelerinde 13. sırada yer alarak organizasyona veda etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.07.2024 - 14:12 Güncelleme: 31.07.2024 - 14:12
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        Rümeysa Pelin Kaya elemeyi geçemedi
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        Chateauroux Atıcılık Merkezi'nde gerçekleştirilen müsabakaların 2. gününde milli sporcu Rümeysa Pelin Kaya serisini tamamladı.

        İlk 6 ismin finale yükseldiği trap elemelerinde 117 puan toplayarak 13. sırada yer alan Rümeysa Pelin Kaya, oyunlara veda etti.

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