A Milli Futbol Takımı, Dünya Kupası Elemeleri E Grubu maçları kapsamında iki önemli maça çıkıyor. Ay-yıldızlılar 11 Ekim'de Bulgaristan ile deplasmanda, 14 Ekim'de Kocaeli Stadyumu'nda Gürcistan ile karşı karşıya gelecek. Bu kapsamda Süper Lig'de 8. hafta maçlarının ardından milli araya girdi. Milli aranın sona ermesinin ardından lig heyecanı 9. hafta mücadeleleriyle devam edecek. Peki, "Milli ara ne zaman bitecek, kaç gün sürecek, ligler ne zaman başlayacak?" İşte detaylar...