A Milli Takım 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri D Grubu aşamasında Hırvatistan ve Letonya ile karşı karşıya gelecek. Milli ara nedeniyle Süper Lig maçlarına ara verilirken, Süper Lig maçlarının başlayacağı tarih gündemi meşgul etmeye başladı. Peki, "Milli ara ne zaman bitiyor? Süper Lig maçları ne zaman başlıyor?" İşte A Milli Takım maçları ve Süper Lig'in başlayacağı tarih...