Milli ara, Türkiye - Gürcistan maçının ardından sona eriyor. Dünya Kupası Avrupa Elemeleri nedeniyle Süper Lig, Avrupa nın birçok liginde olduğu gibi araya girdi. Milli aranın sona ermesinin ardından Süper Lig 9. hafta maçları ile başlayacak. Peki, Milli ara ne zaman bitecek, Süper Lig de maçlar ne zaman başlayacak? İşte Süper Lig maçlarının başlayacağı tarih...MİLLİ MAÇ ARASI NE ZAMAN BİTİYOR? 2026 FIFA Dünya Kupası elemeleri kapsamında liglere 5 Ekim pazar günü ara verildi. A Milli Takım milli arada Dünya Kupası Elemeleri E Grubu maçında Bulgaristan ve Gürcistan ile karşı karşıya geldi. A Milli Futbol Takımı, son maçına 14 Ekim Salı günü Gürcistan ile çıkıyor. Bu maçın ardından Süper Lig de 9. hafta 18 Ekim Konyaspor - Kocaelispor maçı ile başlayacak. 9. hafta fikstür 18 Ekim Konyaspor - Kocaelispor (14:30) Beşiktaş - Gençlerbirliği (17:00) ÇAYKUR Rizespor - Trabzonspor (17:00) Başakşehir - Galatasaray (20:00) 19 Ekim Kayserispor - Samsunspor (14:30) Alanyaspor - Göztepe (17:00) Gaziantep - Antalyaspor ( 17:00) Fenerbahçe - Fatih Karagümrük ( 20:00) 20 Ekim Eyüpspor - Kasımpaşa (20:00)