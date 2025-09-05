Habertürk
        Milleyha Sulak Alanı, "Sit Alanı" ilan edildi | Son dakika haberleri

        Milleyha Sulak Alanı, "Doğal Sit Alanı" olarak tescil edildi

        Hatay'ın Samandağ ilçesindeki Milleyha Sulak Alanı, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından "Doğal Sit Alanı" ilan edildi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 05.09.2025 - 17:47 Güncelleme: 05.09.2025 - 17:47
        Milleyha Sulak Alanı, "Sit Alanı" ilan edildi
        Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Hatay'ın Samandağ ilçesindeki Milleyha Sulak Alanı'nın "Doğal Sit Alanı" olarak tescil edildiğini açıkladı.

        Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un talimatı, bilim insanlarının görüş ve önerileri doğrultusunda Milleyha Sulak Alanı 'Doğal Sit Alanı' olarak tescil edildi. 'Nitelikli Doğal Koruma Alanı' ve 'Sürdürülebilir Koruma ve Kontrollü Kullanım Alanı' kararı alınan kuş cennetinde korunan alan büyüklüğü 3 katı artırılarak 126 hektardan 383 hektara yükseltildi. Bakanlık, Rumelifeneri Mahallesi ve Kapıdağ Yarımadası için de yeni koruma kararları aldı" denildi.

        #çevre haberleri
        #milleyha sulak alan
        #doğal sit alanı
