İHA

AK Parti Muğla Milletvekili Gökcan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklama, "Sevgili hemşehrilerim yapılan Covid-19 test sonucum pozitif çıktı. Şu an hastanedeyim, genel sağlık durumum gayet iyi. Bir süre izole olacağım. Dualarınızı bekliyorum. Lütfen maske, mesafe ve hijyen kurallarına uyalım." ifadelerine yer verdi.