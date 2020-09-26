Milletvekili Çalık kuru kayısı lisanslı deposunda incelemelerde bulundu - MALATYA

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Deponun işleyişiyle ilgili bilgi alan Çalık, kuru kayısı lisanslı depoya alınmadan laboratuvarda yapılan kalite kontrol sürecini yerinde gördü.İncelemenin ardından gazetecilere açıklama yapan Çalık, Toprak Mahsulleri Ofisinin (TMO) kuru kayısı alımıyla üreticilerin yüzünü güldürdüğünü belirtti.Milletvekili Çalık, şöyle devam etti:"Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatları, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin emekleriyle TMO, 4 No'lu kuru kayısının kilogramını 21 liraya, 3 No'lu kuru kayısının kilogramını 22 liraya aldı. Malatya'nın 10 yıllık kayısı ihracatı yaklaşık 3,1 milyar dolar, son bir yıllık kayısı ihracatımız 300 milyon dolar."Çalık, TMO'nun alım yapacağını açıklamasıyla kuru kayısı fiyatlarının yükseldiğini sözlerine ekledi.Malatya Ticaret Borsası Başkanı Ramazan Özcan ise TMO'nun kuru kayısı alımı yapmasında emeği geçenlere teşekkür ederek, "Üretici ve ihracatçı memnun. Çünkü piyasada sağlıklı ve istikrarlı bir ticaret ağı oluşacak. Kuru kayısıda yeni bir dönem başlıyor." diye konuştu.