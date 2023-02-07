AA

Ahmet Aydın, Adıyaman AFAD Koordinasyon Merkezi'nde AA muhabirine, bugün meydana gelen depremler nedeniyle kentte çok sayıda binanın yıkıldığını söyledi.

Kentte bir felaketin yaşandığını ve büyük bir imtihandan geçildiğini vurgulayan Aydın, şöyle konuştu:

"Çok sayıda bina yıkılmış vaziyette. Enkaz altında bekleyen çok sayıda vatandaşımız var. Maalesef çok da can kaybımız var. Şu anda Ulaştırma ve Altyapı Bakanımız (Adil Karaismailoğlu), AFAD koordinasyon merkezinde, bütün yetkililerimizle bir aradayız. Koordine olmaya çalışıyoruz ama enkaz haline gelen yapı sayısı o kadar çok var ki enkaz haline gelen. Tabii ulaşmakta bazen güçlük çekiyoruz."

İaşe ve barınma gibi ihtiyaçları karşılamak için mobilize olmaya çalıştıklarını kaydeden Aydın, el birliğiyle, dayanışarak bu sorunu çözmeye çabaladıklarını dile getirdi.

Aydın, zor bir dönem yaşandığını vurgulayarak, şöyle konuştu:

"Her birimizin evinden ailesinden yakınından enkaz altında olan insanlarımız var. Sayın Milletvekilimiz Yakup Taş var. Çok sayıda vatandaşımız, hemşehrimiz enkaz altında. Büyük bir kısmı da can verdi maalesef. Sağlıklı olanlara, enkaz altında olanlara ulaşmaya çalışıyoruz. Rabb'im kolaylaştırsın. El birliğiyle, dayanışarak bu büyük sorunu, hep birlikte, bu büyük yarayı hafifletmeye çalışıyoruz, acıyı dindirmeye çalışıyoruz."

"Adıyaman, tarihinde böyle bir deprem görmedi"

Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç da kentte çok sayıda binanın enkaz yığınına döndüğünü söyledi.

Çok sayıda vatandaşın enkaz altında olduğunu belirten Kılınç, şunları kaydetti:

"Seslerini duyuyoruz. Adıyaman, tarihinde böyle bir deprem görmedi. Bütün ekipler sahada ama ulaşamadıklarımız var. Ya enkaz altında ya ulaşılamıyor. Çok vahim bir tablo. Ciddi bir yardıma ihtiyacımız var. Belediye binası tamamen yıkıldı. 2-3 elemanımız enkaz altındaydı, arkadaşlar çıkarmaya çalışıyorlar."

Çok sayıda yaralı nedeniyle hastanelerde yığılma olduğunu aktaran Kılınç, "Çok ciddi yadıma ihtiyaç var." dedi.