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        Haberler Gündem 3. Sayfa Milletvekili adayı Müslüm Koyuncu'ya 10 yıl hapis istemi - Haberler

        Terör operasyonunda tutuklanmıştı! Milletvekili adayına 10 yıl hapis istemi

        Eskişehir merkezli 8 ilde nisan ayında düzenlenen operasyonda, MLKP terör örgütü üyesi olduğu gerekçesiyle tutuklanan Yeşil Sol Partisi milletvekili adayı Müslüm Koyuncu hakkında, "silahlı terör örgütüne üye olma" suçlamasıyla 10 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 14.09.2023 - 15:13 Güncelleme: 14.09.2023 - 15:16
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        Milletvekili adayına 10 yıl hapis istemi
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        Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı, MLKP terör örgütü üyesi olduğu gerekçesiyle haklarında soruşturma başlatılan şüphelilere yönelik nisan ayında operasyon düzenlendi.

        Eskişehir merkezli operasyonda İstanbul, Ankara, İzmir, Isparta, Hatay, Kayseri ve Çanakkale'de eş zamanlı baskınlarla 6'sı kadın, 10 şüpheli yakalandı. Gözaltına alınarak Eskişehir'e getirilen 10 şüphelinin Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi'nde ifadeleri alındı.

        MÜSLÜM KOYUN TUTUKLANDI

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        Aralarında geçen mayıs ayındaki milletvekilliği genel seçimlerinde Yeşil Sol Partisi'nin Eskişehir 3'üncü sıra milletvekili adayı Müslüm Koyun, İstanbul 1'inci Bölge 16'ncı sıra adayı Burcu Ayyıldız ve İzmir 1'inci Bölge 8'inci sıra milletvekili adayı Arefe Meryem Yıldırım'ın da yer aldığı 10 şüpheli, işlemlerinin ardından sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edildi.

        Şüphelilerden milletvekili adayı Müslüm Koyun tutuklanırken, diğerleri adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

        HER BİR HAKKINDA AYRI İDDİANAME DÜZENLENDİ

        Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı'nca şüphelilerin dosyaları ayrılarak her biri hakkında ayrı iddianame düzenlendi. Tutuklu Müslüm Koyun hakkında 115 sayfalık iddianameyle Eskişehir 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'ne "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 5 yıldan 10 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

        SUÇLAMALARI KABUL ETMEDİ

        Bugün davanın ilk duruşmasına çıkan sanık Müslüm Koyun suçlamaları kabul etmedi. Savunmasında, "Üye olduğumuz hiçbir grup, katıldığımız hiçbir eylem ve etkinlik yasa dışı veya terörle bağlantılı değildir. Dosyada MLKP ile ilişkilendirilebileceğim bir şey yoktur. Tahliyemi ve beraatimi talep ederim" dedi.

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