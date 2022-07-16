SALON: Ankara Spor

HAKEMLER: Mhyoi Sumie (JPN), Perez Perez Lourdes (CUB)

SIRBİSTAN: Bianka, Katarina, Bojana, Mina, Sladjana, Brankica, Teodora, Ana, Maja, Jovana, Bojana, Jovana, Sara, Sanja.

BREZİLYA: Julia, Carolina, Moreir, Nunes, Rosamaria, Macris, Silva, Gabri, Menezes, Natalia, Giovanna, Kisy, Isabelle, Loren

SETLER: 25-14, 18-25, 24-26, 19-25

SÜRE: 105 dakika (23, 25, 30, 27)