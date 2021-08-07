Kars Sarıkamış ilçesinin merkezindeki İnönü Mahallesi'nde bulunan millet bahçesine oturup sofra kuran vatandaşlar yakınlarında bir bozayı görünce, bulundukları alandan uzaklaştı.
AA'nın haberine göre vatandaşların oturduğu yeri terk etmesiyle sofraya giden bozayı karnını doyurup bahçede dolaştı.
Daha sonra çevredeki diğer vatandaşların sofrasını da kontrol eden ve bir süre buralardaki eşyalarla uğraşan bozayı, ihbar üzerine bölgeye çağrılan polis ve Sarıkamış Allahuekber Dağları Doğa Koruma ve Milli parklar ekibinin çıkardığı seslerden ürküp ormanlık alana döndü.
Bahçede oturan vatandaşlardan Hasan Kurt, ayıların gündüz vakti de görülmeye başladığını söyledi.
Kurt, piknik yaparken birden bozayı ile karşılaştıklarını anlatarak, şöyle konuştu:
"Biz arkadaşlarla oturuyorduk, bozayı yanımızdan geçti, seslendik bize dönüp baktı. Sonra burada bulunan başka ailelere 'ayı geliyor' diye seslendik onlar da çocuklarını alıp gitti. Daha sonra bozayı onların sofralarında karnını doyurdu. Şimdi ise bir yere gitmiyor bizi izliyor.
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