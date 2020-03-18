18 MART 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Yönetmen Paul William Scott Anderson ve çocuklarıyla mutlu bir hayat sürdüren Milla Jovovich, koronovirüsü nedeniyle evde kalarak tedbir aldı.
Dünyayı etkisi altına alan koronavirüse karşı önlem alan Jovovich, uzun zamandır yetiştirdiği sebze ve meyveleri toplamak için bahçede küçük bir tur yaptı.
Oyuncu, birkaç gündür yağan yağmurun durması ve güneşin çıkmasının ardından ailesiyle geçirdiği neşeli anları sosyal medya hesabının hikaye kısmına ekledi.
"BAHÇEDE AİLE GEZİSİ YAPTIK"
O anları Instagram'dan yayınlayan Milla Jovovich, şu ifadeleri kullandı:
Tüm bu çılgınlıklardan beri kesintisiz yağmur vardı. Bu yüzden herkes bugün biraz güneş ışığına çıkmak istedi. Yetiştirdiğim muhteşem ürünlerden bazılarını hasat etmek için bahçemize aile gezisi yaptık ve çok eğlenceliydi.
"YEMEĞİN NEREDEN GELDİĞİNİ GÖRMELERİ İÇİN ŞANS VERİN"
Kızlarla biraz, 'pratik yaşam eğitimi' yaptık. Onlara yemeğin nereden geldiğini ve tohumdan akşam yemeğine nasıl yetiştiğini görmeleri için bir şans verin. Küçük aile maceramız için hikayemi kontrol edin ve sağlıcakla kalın.
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