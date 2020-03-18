"BAHÇEDE AİLE GEZİSİ YAPTIK"

O anları Instagram'dan yayınlayan Milla Jovovich, şu ifadeleri kullandı:

Tüm bu çılgınlıklardan beri kesintisiz yağmur vardı. Bu yüzden herkes bugün biraz güneş ışığına çıkmak istedi. Yetiştirdiğim muhteşem ürünlerden bazılarını hasat etmek için bahçemize aile gezisi yaptık ve çok eğlenceliydi.