"ZAMAN NE HIZLI GEÇİYOR..."

Üç çocuk annesi Milla Jovovich, paylaşımında, kızına "Zaman ne kadar hızlı geçiyor... Ve biz, hayatımızı o yanımızda olmadan hayal bile edemeyiz. İyi ki doğdun bizim tatlı bebeğimiz..." sözleriyle seslendi.