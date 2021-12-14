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Milla Jovovich: Kadınları hamileliğe zorlamak acımasızlık!

Milla Jovovich: Kadını istemediği bir hamileliğe zorlamak acımasızlık!

Oyuncu Milla Jovovich, bir süredir ABD'nin Teksas eyaletinde çıkarılmaya çalışılan ancak gelen tepkiler sonrası askıya alınan kürtaj yasası hakkında yeni açıklamalarda bulundu. Üç çocuk annesi Jovovich, "Kadını istemediği bir hamileliğe zorlamak acımasızlık!" diyerek tepkisini dile getirdi

14.12.2021 - 12:42 | Güncelleme: DÜNYADAN
HABERTURK.COM

  • Bir süredir ABD'de en çok konuşulan konulardan biri Teksas eyaletinde çıkarılmaya çalışılan kürtaj yasası. Tepkilerin artmasının ardından yasa şu an için askıya alınmış olsa da eğer yürürlüğe girerse, altı haftalığı geçen hamilelikleri sonlandırmak mümkün olmayacak. Hatta bu konuda kadın da ona yardımcı olanlar da yargılanabilecek.

    Tartışmaya konu olan bu yasayı bir kez daha gündeme getiren kişi ise oyuncu Milla Jovovich oldu.

  • Meslektaşı Paul Anderson ile mutlu bir evlilik sürdüren ve bu birliktelikten üç çocuğu bulunan Jovovich, geçmişte kendisinin de bir kürtaj yaptırdığını hatırlattığı sosyal medya paylaşımında yasaya tepkisini bir kez daha dile getirdi. 

  • 45 yaşındaki oyuncu, gönderisinde kendisinin ayrıcalıklı bir hayata sahip olduğunu ama birçok kadının böyle bir imkanı olmadığını savundu.

  • "BİRÇOK YARDIMCIM VAR"

    Ünlü yıldız, geçen hafta evinde üç çocuklu ve hareketli hayatının görüntülerine yer verdiği fotoğraflarını takipçileriyle paylaştı ve şu ifadeleri kullandı:

    Geçen haftaya küçük bir bakış... Şimdi bu anlar ideal gibi görünüyor ve gerçekten de öyle. Bunun için de birkaç neden var. Birçok yardımcım var. Ailemle yıllardır birlikte olan, en yakın ve değerli arkadaşlarıma dönüşen iki tane dadım var. Babam bizimle yaşıyor ve her zaman orada. Hayatımıza neşe katan harika arkadaşlarım ve ailem var.

  • "AYRICALIKLI BİR HAYATA SAHİBİM"

    Milla Jovovich, ebeveynliğin tüm zorluklarını kendisiyle paylaşan ve evde olmayı seven bir eşinin olduğunu da sölerine ekledi. "Bu ayrıcalıklı hayat sayesinde kürtaj olma hakkım vardı ve bunu kullandım." diye yazan Jovovich, mesajını şöyle sürdürdü:

    Doğru adamla, doğru zamanda çocuk sahibi olmayı seçtim. Çünkü onları çok istedim, anne olmak istedim. Ailemle birlikte vakit geçirmek istedim. Çocuklarıma bakabilecek maddi gücüm vardı. Çocuk sahibi olmadan önce hayatımı dolu dolu yaşadım. Çocuklarım bir yük değil. bir neşe kaynağı.

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