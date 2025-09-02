Millî Reasürans'dan TSRS uyumlu ilk sürdürülebilirlik raporu

Millî Reasürans, Türkiye Sürdürülebilirlik Raporlama Standartları (TSRS) kapsamında iklim değişikliğiyle bağlantılı risk ve fırsatlara yönelik attığı adımları detaylandıran 2024 TSRS Uyumlu ilk Sürdürülebilirlik Raporu’nu paylaştı.

İklim değişikliğiyle bağlantılı risk ve fırsatlara dair Risk ve Fırsat Envanteri çalışması ve önceliklendirilen riskle ilgili senaryo analizi gerçekleştiren Millî Reasürans, riskleri fiziksel riskler ve geçiş riskleri olmak üzere iki ana başlık altında inceledi.

REKLAM advertisement1

Akut ve kronik fiziksel riskler ile düşük karbon ekonomisine geçiş sürecindeki düzenleme risklerini ayrı ayrı sınıflandıran bu raporda, aşırı hava sıcaklıkları ve kuraklığa bağlı orman yangınları, seller ve aşırı hava olaylarına bağlı reasürans maliyetlerinin artma riski öne çıkan riskler olurken, yeni ürünlerin geliştirilmesi ve çeşitlendirilmesi fırsat olarak görüldü.

REKLAM

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK YÖNETİŞİMİ VE RİSK YÖNETİMİ GÜÇLENDİRİLİYOR

Rapora göre, Millî Reasürans 2024 yılında sürdürülebilirlik yönetim sistemi çalışmalarını başlattı. Şirket genelinde iklim değişikliğiyle ilgili risk ve fırsatların gözetiminden sorumlu en üst düzey yönetim organı Genel Müdür olarak belirtildi.

Sürdürülebilirlik alanındaki faaliyetleri yürütmek ve hedefleri oluşturmak amacıyla 2025 yılı Mayıs ayı itibarıyla Sürdürülebilirlik Komitesi kuruldu. Ayrıca geçtiğimiz sene Haziran ayında sürdürülebilirlik ve iklim değişikliği konularındaki farkındalığı artırmak ve bu alanlarda kurumsal yetkinlikleri geliştirmek amacıyla yöneticilere yönelik eğitimler ve Kasım ayında tüm çalışanların erişimine açılan çevrim ici sürdürülebilirlik eğitimleri düzenlendi. Böylece, yıllardır sürdürülen çevresel, sosyal ve yönetişim (ÇSY) çalışmaları eğitim ve yetkinlik geliştirme programlarıyla entegre edilerek şirket genelinde sürdürülebilirlik kapasitesinin kalıcı biçimde artırılması hedeflendi. TÜM DEĞER ZİNCİRİ DEĞERLENDİRİLDİ Raporda, Millî Reasürans’ın kendi faaliyetlerinin yanı sıra, bağlı ortaklıkları dahil olmak üzere, etkileşim içinde bulunduğu tüm değer zinciri unsurları dikkate alındı. Bu kapsamda rapor sadece Millî Reasürans’ın değil, Şirket’in bağlı ortaklıklarından Anadolu Sigorta’nın iklim değişikliğiyle bağlantılı risk ve fırsatlarına ve sürdürülebilirlik stratejisine ilişkin detaylara da yer verdi.

Böylece grup bünyesinde sürdürülebilirlik yaklaşımının bütünsel bir bakış açısıyla ele alındığı vurgulandı. İştiraklerin dahil edilmesi, finansal ve operasyonel etki alanının daha geniş bir sürdürülebilirlik stratejisiyle uyumlu hale getirildiğini gösteriyor. Millî Reasürans Genel Müdürü Fikret Utku Özdemir, yayımlanan rapora ilişkin yaptığı değerlendirmede, "Türkiye Sürdürülebilirlik Raporlama Standartları’na uyumlu ilk raporumuzu yayımlamaktan mutluluk duyuyoruz. Bu rapor, şeffaflığımızı güçlendiren önemli bir adım. İklim değişikliğiyle bağlantılı riskleri azaltmaya ve uyum sağlamaya yönelik stratejik aksiyon planlarını oluşturmaya ve aynı zamanda fırsatları doğru şekilde değerlendirmeye odaklanıyoruz. Önümüzdeki yıllarda iklim geçiş planımızı hayata geçirerek, operasyonlarımızı ve yatırımlarımızı sürdürülebilirlik odağıyla değerlendirmeye devam edeceğiz" dedi.