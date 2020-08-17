Şarkıcı ayrıca katıldığı podcast’te, “10 yıllık ilişkinin ardından herkesin gözü önünde büyük bir ayrılık yaşadım. Bu kadar derin bir aşkı kaybettiğinizde bu ölüme benzer. Ölüm gibi hissettiriyor” ifadelerini kullandu.