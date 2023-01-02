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Miley Cyrus'tan single müjdesi

Dünyaca ünlü ABD'li şarkıcı ve oyuncu Miley Cyrus, yeni teklisi 'Flowers'ın 13 Ocak'ta müzikseverlerle buluşacağını açıkladı

Giriş: 02.01.2023 - 15:46 | Güncelleme: ABONE OL
Miley Cyrus'tan single müjdesi - Magazin haberleri
Single müjdesi
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2006-2011 yılları arasında yayınlanan 'Hannah Montana' ile şöhreti yakalayan Miley Cyrus, NBC'nin yılbaşı özel programında vaftiz annesi olan şarkıcı Dolly Parton ile birlikte sahneye çıktı.

YENİ SINGLE MÜJDESİ

Ünlü isim, sahnede yeni single çalışması 'Flowers'ın 13 Ocak'ta çıkacağını duyurdu. Cyrus, sosyal medya hesabından da şarkısından bir kesit paylaşırken, videodaki "Yeni Yıl, Yeni Miley, Yeni Tekli" sloganı dikkat çekti.

Miley Cyrus'un yeni teklisinin çıkış tarihinin, 2018-2020 yılları arasında evli kaldığı eski eşi Liam Hemsworth'un doğum günü ile aynı gün olması ise gözlerden kaçmadı.

SEKİZ AY SÜREN EVLİLİK

'The Last Song' filmi setinde tanışan ve 10 yıldır birlikte olan ünlü çift, 23 Aralık 2018’de gizli bir törenle dünyaevine girmişti. Cyrus ile Hemsworth, sekiz aylık evliliğin ardından ayrıldıklarını duyurmuştu.​

Fotoğraflar:

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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