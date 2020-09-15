Cyrus, şu ifadeleri kullandı:



“Dinleyin, ben 27 yaşındayım ve hayatımda daha mühim bir seçim yaşamadım ve umarım yaşamam. Yerimizden kalkıyoruz, değişiklik yapıyoruz ve ülkemizi yönetme işine uygun birini seçiyoruz."