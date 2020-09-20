"EVLİLİK BİZİ MAHVETTİ"

The Sun'ın haberine göre, yeni çalışmasında eski eşini hedef alan Cyrus'un bazı şarkılarının sözleri şu şekilde:

Beni en iyi sen bilirsin ama canımı en kötü sen yaktın. Daha fazla rol yapamayacağım. Belki de evlilik bizi mahvetti. Seni artık özlemiyorum bile.