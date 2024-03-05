Miley Cyrus'ın annesiyle ilgili yeni iddia: Kızı Noah düğününe gelmesin diye özel güvenlik tuttu!
Ünlü şarkıcı Miley Cyrus'ın ailesiyle ilgili skandalların arkası kesilmiyor. Dominic Purcell'in, anne Tish Cyrus ile evlenmeden önce kızı Noah Cyrus ile yakınlaştığı iddiasına yenisi eklendi. Tish Cyrus'ın kızı Noah, düğününe gelmesin diye özel güvenlik tuttuğu öne sürüldü
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Ünlü şarkıcı Miley Cyrus'ın annesi Tish Cyrus, Prison Break dizisinin yıldızı Dominic Purcell ile birlikteliğini 2022'de ilan etmiş ve geçen yıl da evlenmişti. 56 yaşındaki Cyrus ile 54 yaşındaki Dominic Purcell'in birlikteliği ortaya atılan iddialarla gölgelendi.
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ANNE - KIZIN ARASI AÇILDI
Buna göre Dominic Purcell ile ilk önce yakınlaşan Tish Cyrus'ın 24 yaşındaki küçük kızı Noah Cyrus'tı. Bu durumdan Tish Cyrus da haberdardı ancak daha sonra Dominic Purcell ile kendisi yakınlaştı ve ünlü oyuncuyla evlendi.
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"ÖZEL GÜVENLİK TUTTU"
Şimdi bu iddialara yenisi eklendi. Buna göre Tish Cyrus, geçen yılın ağustos ayında evlenirken kızı Noah'nın düğüne gelmemesi, törenin yapıldığı malikaneye girmemesi için özel güvenlik tuttu. Kaynaklar; "Tish düğününe kendi çocukları Noah ile Braison'ın davet etmedi. Ayrıca onların sosyal medya sayfasına girmesini de yasakladı. Bu da yetmedi Noah ile Braison'ın düğününe gelmemesi için özel güvenlik görevlisi bile tuttu" iddiasında bulundu.
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ANNESİNE KIZGIN
Aileye yakın kaynaklara göre, Noah Cyrus ve Tish Cyrus'ın arasındaki kavga sanılandan daha büyük. Noah Cyrus, Dominic Purcell'i ondan çaldığı için annesi Tish'e çok öfkeli.
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Tish Cyrus ile çocuklarının babası olan 62 yaşındaki Billy Ray Cyrus, 28 yıllık evliliklerini 2018 yılında bitirdi. Çiftin Miley, Noah ve Braison adında üç çocuğu var.
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Tish Cyrus ile kızı Miley Cyrus
Noah Cyrus'ın annesi ile babasının boşanma sürecinde babası Bill Cyrus'ın tarafını tuttuğu biliniyor. Billy Ray Cyrus, Tish Cyrus ile boşandıktan sonra genç şarkıcı Firerose ile evlendi.
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