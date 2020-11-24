"28 YILDA 100 HAYAT YAŞADIK"

Dünyaca ünlü şarkıcının annesi Tish Cyrus da aile pozlarını sosyal medya hesabından yayınlayarak, gönderisinde şu ifadelere yer verdi:

Zamanın ne kadar hızlı geçip gittiğine inanamıyorum. Doğduğun günden beri birlikte inanılmaz bir yolculuk yaptık. Dürüst olmak gerekirse bu 28 yılda 100 hayat yaşadık ve bu yolculukta yanımda olduğun için çok mutluyum. Senin annen olduğum için çok gururluyum. İçimden bir ses bu yılın şimdiye kadarki en iyi yılımız olacağını söylüyor. Seni seviyorum küçük.