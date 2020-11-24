Miley Cyrus'un ilk doğum günü mesajı ise babası oyuncu ve şarkıcı Billy Ray Cyrus'tan geldi.
Baba Cyrus, kızının yeni yaşını duygusal bir mesajla kutladı.
"SENİNLE GURUR DUYUYORUM"
Billy Ray Cyrus, Miley Cyrus'un küçüklük fotoğrafını paylaşarak altına şu notu düştü:
İyi ki doğdun Miley Cyrus. Seni çok seviyorum ve seninle gurur duyuyorum.
"28 YILDA 100 HAYAT YAŞADIK"
Dünyaca ünlü şarkıcının annesi Tish Cyrus da aile pozlarını sosyal medya hesabından yayınlayarak, gönderisinde şu ifadelere yer verdi:
Zamanın ne kadar hızlı geçip gittiğine inanamıyorum. Doğduğun günden beri birlikte inanılmaz bir yolculuk yaptık. Dürüst olmak gerekirse bu 28 yılda 100 hayat yaşadık ve bu yolculukta yanımda olduğun için çok mutluyum. Senin annen olduğum için çok gururluyum. İçimden bir ses bu yılın şimdiye kadarki en iyi yılımız olacağını söylüyor. Seni seviyorum küçük.
Dünyaca ünlü şarkıcı, anne ve babasının paylaşımlarını kendi sayfasında yer vererek teşekkür etti.
Öte yandan Miley Cyrus, küçük bir çocukken Küçük bir çocukken 'Hannah Montana' dizisi ile ün kazanmıştı.
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