Uluslararası denetim, vergi ve danışmanlık firması KPMG'nin hazırladığı 'Teknoloji Sektöründe İnovasyon' araştırması, birlikte çalışan iki kuşağın geleceğe bakış açısıyla ilgili çarpıcı farkı ortaya çıkardı. Şirketleri yönetenler ile iş hayatında yol almaya başlayan Milenyum Kuşağı gençlerinin teknoloji ve değişim anlayışı, iki kuşağın da önceliklerine ışık tutuyor.

Araştırmada, gelecek üç yılda iş dönüşümü konusunda en fazla etkiye sahip teknoloji 'nesnelerin interneti' seçildi. KPMG Türkiye'den Teknoloji, Medya ve Telekomünikasyon Sektör Lideri Serkan Ercin, "Nesnelerin interneti teknolojisinin hayatımızdaki yeri bu sonucu doğruluyor. Giyilebilir sağlık izleme ürünlerinden akıllı ev ve şehirlere kadar her şey günümüzde bu teknolojiden faydalanıyor. Uluslararası Veri Şirketi'nin (IDC) tahminlerine göre dünya genelinde nesnelerin interneti teknolojisine bu yıl yapılacak harcamaların toplamı 745 milyar doları bulacak. Bu rakamın 2022'de 1.2 trilyon dolara çıkması bekleniyor” dedi.

Şirket yöneticilerine göre gelecek üç yılda iş dönüşümünde öne çıkacak teknolojiler listesinde nesnelerin internetinin ardından ikinci sırada robotik süreç otomasyonu (RPA) yer alıyor. RPA bir önceki yıl aynı listede 9'uncu sırada yer alıyordu. RPA pazarının 2023 itibariyle 8.7 milyar dolarlık hacme ulaşacağı öngörülüyor.

Listede hızlı yükseliş gösteren bir diğer teknoloji ise blok zinciri. Geçen yıl listenin 7'nci sırasında olan blok zinciri, bu yılki listede dördüncülüğe yükseldi. Araştırmaya katılan yöneticilerin yüzde 41'i, gelecek üç yılda şirketlerinde blok zinciri teknolojilerinin kullanılacağına inandıklarını belirtti. IDC'nin analizine göre blok zinciri çözümlerine 2022 itibariyle dünya genelinde 11.7 milyar dolar harcanacak.

YÖNETİCİLERE GÖRE GELECEĞİN TEKNOLOJİLERİ

Şirket yöneticilere göre gelecek üç yılda iş dünyasını dönüştürecek 10 teknoloji şöyle sıralanıyor:

1- Nesnelerin interneti

2- Robotik süreç otomasyonu

3- Yapay zeka

4- Blok zinciri

5- Robot teknolojisi ve otomasyon

6- Artırılmış gerçeklik

7- Sanal gerçeklik

8- Sosyal ağ teknolojileri

9- Bioteknoloji, dijital sağlık, genetik

10- Online pazar yerleri

MİLENYUM KUŞAĞININ BAKIŞI FARKLI

Araştırmaya katılan Milenyum Kuşağı gençleri ise sektörleri 'yıkacak' teknolojiler konusunda şirket yöneticilerinden farklı düşünüyor. Milenyum Kuşağı gençlerine göre gelecek üç yılda iş dönüşümüne etki edecek 10 teknoloji şöyle:

1- Yapay zeka, kavramsal programlama, makine öğrenmesi

2- Nesnelerin interneti

3- 5G

4- Artırılmış bilişimsel güç (kuantum programlama, vs.)

5- Robotik süreç otomasyonu

6- Sosyal ağ teknolojileri

7- Dijital ödeme platformları

8- Robot teknolojisi ve otomasyon

9- Mega platformlar (Amazon, Alibaba, Facebook, vs.)

10- Ses, konuşma ve chat etkileşimleri

İNTERNETSİZ BİR DÜNYAYI BİLMİYORLAR

Teknolojinin içine doğan ilk jenerasyon olan milenyum kuşağının, listelerini oluşturan tüm teknolojilerle iç içe olduğuna dikkat çeken KPMG Türkiye'den Serkan Ercin, şu değerlendirmeyi yaptı:

“5G, dijital ödemeler ve mega platformlar onların dünyasının parçası. İnternet ve mobil iletişimsiz bir dünya bilmeyen bu kuşak, 5G’yi dönüşümün anahtarı olarak görüyor. Halen X kuşağından yöneticilerin ekiplerini oluşturan Milenyum Kuşağı, teknolojiye bakışları, gelecekle ilgili öngörüleriyle farklı bir tarafa yürüyor. Halihazırda ABD'deki iş gücü içinde en büyük dilim olan Milenyum Kuşağı doğumluların 2025'te küresel iş gücünün yüzde 75'ini oluşturacağı düşünüldüğünde, Y kuşağının yıkıcı etkiyle iş liderliğine yürüdüğünü söylemek yanlış olmaz."