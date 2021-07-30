'Milas'taki yangında 1 kişi gözaltına alındı'

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Milas Belediye Başkanı Muhammet Tokat, ilçede çıkan ve kontrol altına alınan yangınla ilgili Habertürk TV'de yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

BİR ZANLI GÖZALTINA ALINDI

"Yangınla ilgili soğutma çalışmaları sürüyor. Dün resmen kara bir perşembeyi yaşadık. 4-5 yerde birden alevlerle mücadele edildi. Bu tabi sabotaj ihtimalini de güçlendiren bir durumdu. Bu arada bize gelen bilgiye göre terörle mücadele ekipleri bir zanlıyı gözaltına almış. Şu anda ise bir sorun yok. Tatilciler tatillerine devam ediyor."