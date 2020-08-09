Milas'tak orman yangını 17 saatte söndürüldü - MUĞLA

Selimiye Mahallesi'ndeki zeytinlikte dün başlayıp ormanlık alana sıçrayan yangına ekiplerin müdahalesi gece boyunca sürdü.Gece kısmen kontrol altına alınan yangını söndürme çalışmalarına sabahın ilk ışıklarıyla hava araçları da destek verdi.Yangın, ekiplerin yoğun mücadelesi sonucu 17 saatte söndürüldü.Ekipler, soğutma ve yanan alanın tespiti için çalışmalarını sürdürüyor.

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