Milas'ta ormanlık alanda yangın!

AA

Selimiye Mahallesi Çukurköy mevkisindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın başladı. Bölgeye 2 helikopter ile çok sayıda arazöz ve itfaiye ekibi sevk edildi.

AA'nın haberine göre havadan ve karadan müdahale edilen orman yangınını kontrol altına alma çalışmaları sürüyor.