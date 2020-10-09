Milas'a bağlı Çökertme Mahallesi ormanlık alanda geç saatlerde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Gökyüzüne metrelerce yükselen alevleri gören vatandaşlar durumu itfaiyeye bildirdi. İhbar üzerine Milas Orman İşletme Müdürlüğü'ne bağlı 7 arazöz bölgeye sevk edildi. Rüzgarın etkisiyle yayılan yangına ekiplerin müdahalesi sürüyor.