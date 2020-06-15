Rüzgarın etkisiyle yayılan alevlere Muğla Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 2 yangın söndürme helikopteriyle havadan, 6 arazöz ve çok sayıda orman işçisiyle karadan müdahale edildi.

Kontrol altına alınarak soğutma çalışması yapılan yangın, bir hektar ormanlık alanda zarara yol açtı.