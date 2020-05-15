Milas İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, rutin kargo denetimleri sırasında şüpheli gördükleri kolilerde inceleme yaptı. İncelemede bidonlar içinde toplam 120 litre sahte içki bulunduğu belirlendi.

Kargoyu teslim almaya gelen şüpheli gözaltına alındı.

Kaçakçılık ekiplerinin mayıs ayı içerisindeki çalışmalarında ayrıca toplam 200 litre etil alkol, çok miktarda içki yapım kiti ve yüklü miktarda tütün mamulü ele geçirildiği belirtildi. Kentte son iki hafta içerisinde 15 şüpheli hakkında "Kaçakçılık Kanunu'na muhalefet" suçundan adli işlem başlatıldığı bildirildi.