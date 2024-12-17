Milano’da sokakta sigara içmek yasaklanacak

İtalya'nın Milano şehrinde belediyenin, 1 Ocak 2025'ten itibaren açık alanlarda sigara içmeyi yasaklayacağı açıklandı.

Ancak, sigara içenlerin diğer insanlardan en az 10 metre uzakta olması halinde bu yasağın geçerli olmayacağı kaydedildi. Yasağa uymayanlara ise 40 ile 240 avro arasında değişen para cezaları uygulanacağı bilgisi paylaşıldı.

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İtalyan Tütün Derneği, Milano Belediyesi'nin böyle bir yasağı uygulama yetkisi olmadığını ve bu tür bir müdahalenin ulusal düzeyde tartışılması gerektiğini savunarak düzenlemeyi mahkemeye taşıdı.