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        Haberler Futbol İtalya Milan, Valencia'dan Yunus Musah'yı kadrosuna kattı - Futbol Haberleri

        Milan, Valencia'dan Yunus Musah'yı kadrosuna kattı

        İtalya ekibi Milan, İspanya'nın Valencia takımından ABD'li futbolcu Yunus Musah'yı transfer etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.08.2023 - 21:33
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        Yunus Musah, Milan'da!
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        Milan Kulübü, 20 yaşındaki orta saha oyuncusu ile 30 Haziran 2028'e kadar sözleşme imzalandığını duyurdu.

        İspanya basınında transferin 20 milyon avro bonservis bedeliyle gerçekleştiği öne sürüldü.

        Arsenal altyapısından 2019'da Valencia'ya transfer olan Musah, A takımda 108 maça çıktı ve 5 gol kaydetti.

        Musah, ABD Milli Takımı'nda ise 27 kez görev yaptı.

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