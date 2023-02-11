Habertürk
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Haberler Futbol İtalya

Milan, Torino karşısında beş sonra galibiyeti hatırladı

Milan'ın Serie A'da galibiyet hasreti Torino karşısında son buldu

Giriş: 11.02.2023 - 01:23 | Güncelleme: ABONE OL
Milan, Torino karşısında beş sonra galibiyeti hatırladı
AA

İtalya Birinci Futbol Ligi'nde (Serie A) 22'nci haftanın açılış maçında Milan, konuk ettiği Torino'yu 1-0 yendi.

Milano'daki San Siro Stadı'nda oynanan müsabakada son haftalarda puan kayıplarıyla zirve yarışında uzak kalan Milan, gelecek sezon Avrupa kupalarına gitme mücadelesi veren Torino ile kozlarını paylaştı.

İlk yarısı golsüz eşitlikle sona eren maçta Milan, Torino'yu Fransız golcüsü Olivier Giroud'nun 62'nci dakikada attığı golle 1-0 mağlup etti.

Böylece ligde son 5 maçtır galibiyet yüzü görmeyen Milan, haftalar sonra sahadan 3 puanla ayrıldı.

Kırmızı-siyahlı takım, puanını 41'e çıkarttı ve maç fazlasıyla 3'üncü sıraya yerleşti. Milan, ligde lider durumdaki Napoli’nin 15 puan gerisinde bulunuyor.

Torino ise 30 puanla 7'nci sırada kaldı.

ÖNERİLEN VİDEO

ÖNE ÇIKAN HABERLER

Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları
Kapadokya Krallığı ne zaman kuruldu?
Kapadokya Krallığı ne zaman kuruldu?
Sünger deposundaki yangın söndürüldü
Sünger deposundaki yangın söndürüldü
Bakan Kirişci'den
Bakan Kirişci'den "Hatay'da baraj patladı" iddiasına yalanlama
Otomobil tankerle çarpıştı! 1 ölü, 1 yaralı
Otomobil tankerle çarpıştı! 1 ölü, 1 yaralı

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.