Milan Skriniar: Şampiyonlar Ligi'nde olmak istiyoruz!

"ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE OLMAK İSTİYORUZ"

Önümüzdeki sezon ve Feyenoord eşleşmesi hakkında ise, “Her zaman olduğu gibi somut hedeflerimiz var, en uzağa ilerlemek istiyoruz. Tabii ki Avrupa’da da en iyi noktaya ulaşmak niyetindeyiz. Özet olarak Şampiyonlar Ligi’nde olmak istiyoruz. Birkaç gün içerisinde Feyenoord ile zor bir maçımız olacak. Ben Feyenoord’u iyi tanıyorum, yakın arkadaşlarımdan bir tanesi orada. Onları geçen sezon da takip etme fırsatım olmuştu. Feyenoord iyi ve güçlü bir takım. Güzel bir maç olacağını ve turu geçeceğimizi düşünüyorum. Çalışmalarımızı da bu şekilde sürdürüyoruz. Fenerbahçe her zaman zirvede olmayı hak eden bir takım. Süper Lig’de de zirvede olmak istiyoruz.” dedi.