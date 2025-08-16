Habertürk
        Galatasaray
        GS
        6
        Samsunspor
        SAMS
        6
        Tümosan Konyaspor
        KON
        3
        Göztepe
        GÖZ
        3
        Hesap.com Antalyaspor
        ANT
        3
        Trabzonspor
        TS
        3
        Corendon Alanyaspor
        ALNY
        1
        Çaykur Rizespor
        ÇRZ
        1
        Beşiktaş
        BJK
        0
        Fenerbahçe
        FB
        0
        Kayserispor
        KYS
        0
        Rams Başakşehir
        İBFK
        0
        Gençlerbirliği
        GB
        0
        Kasımpaşa
        KSM
        0
        Kocaelispor
        KOC
        0
        ikas Eyüpspor
        EYP
        0
        Fatih Karagümrük
        FKGK
        0
        Gaziantep FK
        GFK
        0
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Fenerbahçe Milan Skriniar: Pozisyon yaratamadık - Fenerbahçe Haberleri

        Milan Skriniar: Pozisyon yaratamadık

        Fenerbahçe'nin savunmacıları Yusuf Akçiçek ve Milan Skriniar, golsüz berabere kaldıkları Göztepe maçının ardından açıklamalarda bulundu.

        Giriş: 16.08.2025 - 23:58 Güncelleme: 16.08.2025 - 23:58
        Skriniar: Pozisyon yaratamadık
        Fenerbahçe'nin stoperleri Milan Skriniar ve Yusuf Akçiçek, deplasmanda Göztepe ile 0-0 berabere kaldıkları karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.

        Skriniar, karşılaşmanın bekledikleri gibi zorlu geçtiğini vurgulayarak, "Amacımız kazanmaktı. Burada zor bir maç olacağını bekliyorduk. Agresif bir maç oldu. İkili mücadelelere, uzun toplara dayalı bir maç oldu. Bu anlamda iyi iş çıkardık, mücadele noktasında. Problem şu; pozisyon yaratamadık." dedi.

        "FIRSATLARI DEĞERLENDİRMELİYİZ"

        Slovak savunmacı, buldukları şansları gole çevirmeleri gerektiğini belirterek, "Elde ettiğimiz fırsatları da golle değerlendirmeliyiz. Bunu yaparsak 3 puanı alırız. Neticeden dolayı hayal kırıklığı yaşıyoruz." ifadelerini kullandı.

        "ÖNEMLİ BİR MAÇA ÇIKACAĞIZ"

        Skriniar, kısa süre içinde çok kritik bir maça çıkacaklarını hatırlatarak, "4 gün içinde önemli bir maç oynayacağız. O maça kadar kendimizi hazırlayacağız." sözleriyle açıklamasını noktaladı.

        YUSUF AKÇİÇEK: KAZANARAK BAŞLAMAK İSTERDİK

        Karşılaşmanın ardından konuşan Yusuf Akçiçek ise, "İstemediğimiz bir sonuç oldu. Lige kazanarak başlamak isterdik. Kazanma fırsatımız oldu, değerlendiremedik. Önümüzde çok önemli bir Şampiyonlar Ligi maçı var. O maçı kazanmak istiyoruz." sözlerini sarf etti.

