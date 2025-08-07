Milan Skriniar: Mağlubiyeti hak etmedik
Fenerbahçe'nin stoperi Milan Skriniar, Feyenoord'a 2-1 yenildikleri karşılaşmanın ardından yaptığı açıklamada, "Mağlubiyeti hak etmedik" dedi.
Giriş: 07.08.2025 - 01:10 Güncelleme: 07.08.2025 - 01:10
UEFA Şampiyonlar Ligi 3. Eleme Turu ilk maçında Feyenoord'a 2-1 yenilen Fenerbahçe'nin defans oyuncusu Milan Skriniar, açıklamalarda bulundu.
"MAĞLUBİYETİ HAK ETMEDİK"
Skriniar'ın sözleri şu şekilde:
"Genel anlamda hissiyatımız kötü. Mağlubiyeti hak etmedik. İkinci yarı çok daha iyi oynadık. Hala çalışmamız ve düzeltmemiz gereken noktalar var. Önümüzdeki hafta taraftarımızın desteğiyle beraber turu geçeceğimize inanıyorum."
