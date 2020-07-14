Milan, Danimarkalı savunmacı Simon Kjaer konusunda kararını verdi. Bonservisi Sevilla'da bulunan 31 yaşındaki stoper için Milano ekibi, satın alma opsiyonunu kullanmak için harekete geçti. İki takımın da Kjaer konusunda anlaşmaya vardığı ve resmi açıklamanın önümüzdeki günlerde yapılacağı öğrenildi. Milan, Kjaer'i kadrosuna katmak için kasasından 3.5 milyon Euro'yu çıkaracak.

Bir dönem Fenerbahçe'de de forma giyen Kjaer, kiralık olarak mücadele ettiği Milan'da bu sezon 9 maçta görev aldı.

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