Ligde şampiyonluğun en güçlü adaylarından Napoli, Serie A’da 3 maçtır kazanamayan Milan’ı Diego Armando Maradona Stadı'nda konuk etti.

71 puanlı lider Napoli, bu sezon toplamda 3. kez sahadan üzgün ayrılırken, evinde ikinci mağlubiyetini aldı.

Milan, Napoli'yi deplasmanda 4-0'lık farklı skorla mağlup ederek, puanını 51'e yükseltti. Inter'in de puan kaybetmesiyle Milan, üçüncü basamağa çıktı.

Serie A'nın 28. haftası, Empoli-Lecce ve Sassuolo-Torino ile maçlarıyla son bulacak.

Ligde bugün oynanan diğer maçlarda alınan sonuçlar şöyle: