Milan, Roma'yı 3 golle geçti

Milan'a galibiyeti getiren golleri 8. dakikada penaltıdan Giroud, 17. dakikada Messias ve 82. dakikada Rafael Leao kaydetti.

Roma'nın tek golünü ise 40. dakikada Abraham attı.

Konuk ekipte 74. dakikada Karsdrop, 90+4. dakikada da Mancini ikinci sarı kartlarını görerek oyundan atıldılar.

Ev sahibi ekipte ise Ibrahimovic, 90+4. dakikada penaltı atışından yararlanamadı.

Bu sonucun ardından Milan puanını 45'e yükseltirken, Roma ise 32 puanda kaldı.