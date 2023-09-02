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        Haberler Spor Futbol İtalya Milan, Roma engelini 2 golle aştı - Futbol Haberleri

        Milan, Roma engelini 2 golle aştı

        İtalya Birinci Futbol Ligi'nin (Serie A) 3. haftasında Milan, deplasmanda Roma'yı 2-1 yendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.09.2023 - 01:12 Güncelleme: 02.09.2023 - 01:12
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        Milan, Roma engelini 2 golle aştı
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        Ligin iddialı iki ekibinin kozlarını paylaştığı maçta Roma, Olimpiyat Stadı'nda Milan'ı ağırladı.

        Konuk ekip baskılı başladığı maçın 9. dakikasında Olivier Giroud'nun penaltıdan attığı gole öne geçti: 0-1. İlk yarı bu skorla sona erdi.

        İkinci yarıya da hızlı başlayan Milan, 48. dakikada Rafael Leao ile bir gol daha bularak farkı 2'ye çıkardı: 0-2.

        Milan’ın defans oyuncusu Fikayo Tomori, 61. dakikada çift sarı karttan kırmızı kart görerek, takımını sahada 10 kişi bıraktı.

        Roma kadrosunda bulunan milli futbolcu Zeki Çelik, ilk 11'de başladığı müsabakada, 70. dakikaya kadar mücadele etti ve daha sonra yerini Leonardo Spinazzola'ya bıraktı.

        Karşılaşmanın son anlarında yüklenen Roma, 90+2. dakikada Spinazzola'nın golüyle farkı 1'e indirdi: 1-2. Bu gol maçın skorunu da tayin etti.

        Milan, Roma'yı deplasmanda 2-1 mağlup ederek 3 puan aldı.

        Kırmızı-siyahlılar, bu galibiyetle puanını 9'a çıkarttı ve zirvede yer aldı. Roma ise ligde yeni sezonda oynadığı 3. maçında da galibiyetle tanışamadı. Sarı-kırmızılılar, 1 puanla 18. sırada yer aldı.

        Diğer yandan, Serie A'da bugün oynanan 3. haftanın açılış maçında, Sassuolo konuk ettiği Hellas Verona'yı 3-1 mağlup etti.

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