UEFA Avrupa Ligi Play-off turu mücadelesinde Milan ile Rio Ave karşı karşıya geldi.Portekiz'de oynanan maçı Milan, 2-2'nin ardından gidilen penaltı vuruşlarında 9-8 mağlup ederek gruplara adını yazdırdı.

Maçın ilk yarısında gol olmazken ikinci yarıda ise adeta heyecan fırtınası yaşandı. 51. dakikada Saelemaekers'in golüyle öne geçen Milan, 72'de Geraldes'in golüne engel olamadı ve maça denge geldi. Uzatmalara giden maçın ilk dakikalarda Gelson'un golüyle Rio Ave öne geçerken dakikalar 120'yi gösterdiğinde kazanılan penaltıyı Hakan Çalhanoğlu gole çevirerek karşılaşma penaltılara gitti. Öte yandan penaltıya sebebiyet veren Borevkovic de kırmızı kart gördü.

Penaltı vuruşlarında ise Milan, 9-8'lik üstünlükle adını UEFA Avrupa Ligi'nde gruplara kalmayı başardı.