Milan PSG maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?

Milan PSG maçı için beklenen gün geldi çattı. Şampiyonlar Ligi'nde günün 2. seasında oynanacak zorlu mücadelede her iki takım da mutlak 3 puan hedefiyle sahaya çıkacak. Olivier Giroud ile Kylian Mbappe'nin düellosuna sahne olacak karşılaşma hakkında detayları bir araya getirdik!